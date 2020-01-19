Şarkıcı Zeynep Bastık, güçlü sesiyle büyüledi. Son dönemde yıldızı parlayan Bastık, geçtiğimiz günlerde ABD'de konser verdi. Güzel şarkıcıya en güzel jest, Güney Koreli bir hayranından geldi. Jui isimli genç kız Bastık'ın 'Her Yerde Sen' isimli şarkısını Türkçe seslendirdi. Videoda şarkıcıya hayranlığını dile getiren Koreli Jui'nin arkasında duran Türk bayrağı ise dikkat çekti.
Zeynep Bastık, hayranının videosunu Instagram hesabından paylaşıp genç kıza teşekkür etti.
Zeynep Bastık, hayranının videosunu Instagram hesabından paylaşıp genç kıza teşekkür etti.
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