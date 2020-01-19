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  • 19.01.2020
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'a hayranından jest

hayranından Zeynap Bastık'a jest... Jui isimli Bastık'ın 'Her Yerde Sen' isimli şarkısını Türkçe seslendirdi. Videoda şarkıcıya hayranlığını dile getiren 'nin arkasında duran Türk bayrağı ise dikkat çekti.

Dünyanın diline dolandı
Şarkıcı , güçlü sesiyle büyüledi. Son dönemde yıldızı parlayan Bastık, geçtiğimiz günlerde 'de konser verdi. Güzel şarkıcıya en güzel jest, Güney Koreli bir hayranından geldi. Jui isimli Bastık'ın 'Her Yerde Sen' isimli şarkısını Türkçe seslendirdi. Videoda şarkıcıya hayranlığını dile getiren Koreli Jui'nin arkasında duran Türk bayrağı ise dikkat çekti.



Zeynep Bastık, hayranının videosunu Instagram hesabından paylaşıp genç kıza teşekkür etti.

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