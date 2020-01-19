Güzel sunucu ve model Özge Ulusoy, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı işadamı Faruk Çolakoğlu ile kış tatiline çıktı... Dünyayı gezerek sık sık kafa dinleyen çifte kumrular, önceki gün soluğu beyaz örtüye bürünen İsviçre'de aldı. Beş yıldızlı Gstaad Palace adlı lüks otele yerleşen ikili, dağ manzaralı Delüks Süit'te kaldı. Odanın 18 bin liralık günlük fiyatı ise dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz yıllarda, "Mankenler fakirlerle mi çıksın" diyerek olay olan Ulusoy, tatil hallerini Instagram hesabından paylaştı. Karlı havada sıcak havuza girerek keyif yapan Ulusoy, çektiği fotoğraf ve videolarla takipçilerini kıskandırdı. İşadamı Çolakoğlu ise yine yüzünü göstermekten kaçındı.
Adım adım evliliğe yürüyen Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun bugün yurda dönmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda, "Mankenler fakirlerle mi çıksın" diyerek olay olan Ulusoy, tatil hallerini Instagram hesabından paylaştı. Karlı havada sıcak havuza girerek keyif yapan Ulusoy, çektiği fotoğraf ve videolarla takipçilerini kıskandırdı. İşadamı Çolakoğlu ise yine yüzünü göstermekten kaçındı.
Adım adım evliliğe yürüyen Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun bugün yurda dönmesi bekleniyor.
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