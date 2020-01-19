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  • 19.01.2020
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Lüks zirvesi! VIP keyif 'un yüzünü güldürdü...

, aşkı ’un ayaklarını yine yerden kesti. Sevgilisine yaptığı pahalı jestlerle bilinen işadamı, Ulusoy’u bu kez ’ye götürdü. Günlüğü 18 bin liralık odada kalan manken, kar manzarasında sıcak havuz keyfi yaparak lüksün zirvesine çıktı.

Lüks zirvesi
Güzel sunucu ve model Özge Ulusoy, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı işadamı Faruk Çolakoğlu ile kış tatiline çıktı... Dünyayı gezerek sık sık kafa dinleyen çifte kumrular, önceki gün soluğu beyaz örtüye bürünen İsviçre'de aldı. Beş yıldızlı Gstaad Palace adlı lüks otele yerleşen ikili, dağ manzaralı Delüks Süit'te kaldı. Odanın 18 bin liralık günlük fiyatı ise dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz yıllarda, "Mankenler fakirlerle mi çıksın" diyerek olay olan Ulusoy, tatil hallerini Instagram hesabından paylaştı. Karlı havada sıcak havuza girerek keyif yapan Ulusoy, çektiği fotoğraf ve videolarla takipçilerini kıskandırdı. İşadamı Çolakoğlu ise yine yüzünü göstermekten kaçındı.



Adım adım evliliğe yürüyen ve 'nun bugün yurda dönmesi bekleniyor.

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