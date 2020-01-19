Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç önceki akşam Etiler Akmerkez'de kayak malzemelerinin satıldığı bir mağazada alışveriş yaparken görüntülendi. Tüzünataç'ın sevgilisi Berk Suyabatmaz'a erkek reyonunda mont bakması dikkatlerden kaçmadı.
Sık sık gazetecilerden kaçan ancak bu kez muhabirleri bekletmemek için hızla alışveriş yapan oyuncu şaşkınlık yarattı. Tüzünataç, "Şaşırmayın arkadaşlar artık bendeki değişimin farkına varın" dedi.
Oyuncu Berrak Tüzünataç, 'Tatil için nereye gideceksiniz?' sorusunu yanıtsız bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
Sık sık gazetecilerden kaçan ancak bu kez muhabirleri bekletmemek için hızla alışveriş yapan oyuncu şaşkınlık yarattı. Tüzünataç, "Şaşırmayın arkadaşlar artık bendeki değişimin farkına varın" dedi.
Oyuncu Berrak Tüzünataç, 'Tatil için nereye gideceksiniz?' sorusunu yanıtsız bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.