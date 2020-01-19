Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.01.2020
  • Gazete

'ın 'Berk' değişimi! Kameralarla barıştı...

, ile sevgili olduktan sonra kameralarla barışarak herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu, kendi değişiminden sonra da Suyabatmaz’ın giyim tarzına el atarken objektiflere böyle takıldı...

Berk değişimi!
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç önceki akşam Etiler Akmerkez'de kayak malzemelerinin satıldığı bir mağazada alışveriş yaparken görüntülendi. Tüzünataç'ın sevgilisi 'a erkek reyonunda mont bakması dikkatlerden kaçmadı.



Sık sık gazetecilerden kaçan ancak bu kez muhabirleri bekletmemek için hızla alışveriş yapan oyuncu şaşkınlık yarattı. Tüzünataç, "Şaşırmayın arkadaşlar artık bendeki değişimin farkına varın" dedi.



Oyuncu , 'Tatil için nereye gideceksiniz?' sorusunu yanıtsız bıraktı.

DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBerrak Tüzünataç'ın 'Berk' değişimi! Kameralarla barıştı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri