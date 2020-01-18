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  • 18.01.2020
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yaptığı esprili paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu

Güzel oyuncu , önceki gün yaptığı esprili paylaşım yüzünden sosyal medyaya damga vurdu. Kendisine büyük gelen ve belini incecik gösteren gösteren pozunu, "Seneye de giyerim" diyerek paylaşan Deniz'e tepki de vardı iltifat da.

Seneye de giyecek

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün yaptığı esprili paylaşım yüzünden sosyal medyaya damga vurdu. Kendisine büyük gelen ve belini incecik gösteren gösteren pozunu, "Seneye de giyerim" diyerek paylaşan Deniz'e tepki de vardı iltifat da.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu için, "0 beden modası geçeli 10 yıldan fazla oldu; nedir bu sıska olma merakı!", "Elim kadar belin var" eleştirileri yapıldı. Sevenleri ise "Sen çuval giysen yakışır" diyerek oyuncuya destek verdi.

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