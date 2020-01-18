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  • 18.01.2020
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Birçok ünlü güzelin ardından de kozmetik işine giriyor

Birçok ünlü güzelin ardından de gözünü kozmetik sektörüne dikti. 46 yaşındaki oyuncu, yurt dışından getirteceği organik cilt bakım ürünlerini satışa sunacak.

Güzel yatırım

Bir süredir ekrandan uzak kalan Hande Ataizi, sürpriz projesini açıkladı. Önceki gün Nişantaşı'nda sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dolaşan güzel oyuncu, ticarete atılmaya karar verdiğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; yurt dışından getirteceği organik cilt bakım ürünlerini 'Witch (Cadı) by ' markasıyla satışa çıkaracak olan Ataizi, ekledi: "Bir süredir bu işlere kafa patlatıyorum, yakında ürünleri internette ve çeşitli mecralarda satışa sunacağım." Bu arada Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi dünyaca ünlü yıldızlar da kozmetik sektöründen servet kazanıyor.



MERVE BOLUĞUR
Boluğur, kendi ruj markasını yarattı ancak başarılı olamadı.

IVANA SERT
Moda ikonu olarak gösterilen Sert de kendi adını taşıyan rujlarını satışa sunmuştu.

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