Bir süredir ekrandan uzak kalan Hande Ataizi, sürpriz projesini açıkladı. Önceki gün Nişantaşı'nda sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dolaşan güzel oyuncu, ticarete atılmaya karar verdiğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre; yurt dışından getirteceği organik cilt bakım ürünlerini 'Witch (Cadı) by Hande Ataizi' markasıyla satışa çıkaracak olan Ataizi, ekledi: "Bir süredir bu işlere kafa patlatıyorum, yakında ürünleri internette ve çeşitli mecralarda satışa sunacağım." Bu arada Rihanna, Kim Kardashian, Kylie Jenner gibi dünyaca ünlü yıldızlar da kozmetik sektöründen servet kazanıyor.





MERVE BOLUĞUR

Boluğur, kendi ruj markasını yarattı ancak başarılı olamadı.

IVANA SERT

Moda ikonu olarak gösterilen Sert de kendi adını taşıyan rujlarını satışa sunmuştu.