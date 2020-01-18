Atv'de hafta içi yayınlanan programıyla milyonları ekrana kilitleyen Esra Erol, önceki gün karne sevinci yaşadı. Oğlu İdris Ali'nin karnesini alıp eşi Ali Özbir ve küçük oğlu Ömer'le poz veren Erol'a takipçilerinden "Maşallah size" yorumları yağdı.
Atv'de hafta içi yayınlanan programıyla milyonları ekrana kilitleyen Esra Erol, önceki gün karne sevinci yaşadı. Oğlu İdris Ali'nin karnesini alıp eşi Ali Özbir ve küçük oğlu Ömer'le poz veren Erol'a takipçilerinden "Maşallah size" yorumları yağdı.
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