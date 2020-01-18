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  • 18.01.2020
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'dan 'karne' pozu

Atv'de hafta içi yayınlanan programıyla milyonları ekrana kilitleyen , önceki gün karne sevinci yaşadı. Oğlu 'nin karnesini alıp eşi ve küçük oğlu Ömer'le poz veren Erol'a takipçilerinden "Maşallah size" yorumları yağdı.

Karne sevinci

Atv'de hafta içi yayınlanan programıyla milyonları ekrana kilitleyen Esra Erol, önceki gün karne sevinci yaşadı. Oğlu İdris Ali'nin karnesini alıp eşi Ali Özbir ve küçük oğlu Ömer'le poz veren Erol'a takipçilerinden "Maşallah size" yorumları yağdı.

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