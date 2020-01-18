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  • 18.01.2020
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'ın aklı de

Oğlu Demir'in doğumundan sonra kariyerine ara veren , projeleri değerlendirmeye başladı. Akın, kendisine birçok teklifin geldiğini ama aklının de olduğunu söyledi.

Aklı müzikalde

Oğlu Demir'in doğumundan sonra kariyerine ara veren , projeleri değerlendirmeye başladı. Akın, kendisine birçok teklifin geldiğini ama aklının de olduğunu söyledi.

Müzikal tarzı bir tiyatro oyununda oynamak isteyen Azra Akın, "Benim için çok güzel olur; çünkü dans etmeyi de çok seviyorum" dedi...

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