Oğlu Demir'in doğumundan sonra kariyerine ara veren Azra Akın, projeleri değerlendirmeye başladı. Akın, kendisine birçok teklifin geldiğini ama aklının müzikalde olduğunu söyledi.
Müzikal tarzı bir tiyatro oyununda oynamak isteyen Azra Akın, "Benim için çok güzel olur; çünkü dans etmeyi de çok seviyorum" dedi...
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