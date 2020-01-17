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  • 17.01.2020
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ile heykeltıraş aşkı 'den romantik poz

Ünlü oyuncu ile heykeltıraş aşkı , önceki gün zirvede aşka geldi. Kar tatiline çıkan ikili, dağın zirvesinde böyle romantik pozlar verdi.

Romantizm zirvesi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş aşkı Emre Yusufi, önceki gün zirvede aşka geldi. Kar tatiline çıkan ikili, dağın zirvesinde böyle romantik pozlar verdi.

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