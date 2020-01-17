Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş aşkı Emre Yusufi, önceki gün zirvede aşka geldi. Kar tatiline çıkan ikili, dağın zirvesinde böyle romantik pozlar verdi.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykeltıraş aşkı Emre Yusufi, önceki gün zirvede aşka geldi. Kar tatiline çıkan ikili, dağın zirvesinde böyle romantik pozlar verdi.
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