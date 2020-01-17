Bir Demet hazırlık

Kendi adını taşıyan yoga kıyafetleri markasını hayata geçiren Demet Şener'in hazırlıkları tam gaz sürüyor. Şener, önceki gün de yeni mağazasının tadilatını yakından inceledi. Kendi adını taşıyan yoga kıyafetleri markasını hayata geçiren Demet Şener'in hazırlıkları tam gaz sürüyor. Şener, önceki gün de yeni mağazasının tadilatını yakından inceledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.