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  • 17.01.2020
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Bir Demet hazırlık

Kendi adını taşıyan yoga kıyafetleri markasını hayata geçiren 'in hazırlıkları tam gaz sürüyor. Şener, önceki gün de yeni mağazasının tadilatını yakından inceledi.

Bir Demet hazırlık
Kendi adını taşıyan yoga kıyafetleri markasını hayata geçiren Demet Şener'in hazırlıkları tam gaz sürüyor. Şener, önceki gün de yeni mağazasının tadilatını yakından inceledi.

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