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  • 16.01.2020
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ile heykel sanatçısı şıklıklarıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu ile heykel sanatçısı , önceki akşam bir davetteydi. Beş aydır aşk yaşayan ikili, şıklıklarıyla dikkat çekiciydi...

Şık tablo
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykel sanatçısı Emre Yusufi, önceki akşam bir davetteydi. Beş aydır aşk yaşayan ikili, şıklıklarıyla dikkat çekiciydi...

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