Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykel sanatçısı Emre Yusufi, önceki akşam bir davetteydi. Beş aydır aşk yaşayan ikili, şıklıklarıyla dikkat çekiciydi... Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile heykel sanatçısı Emre Yusufi, önceki akşam bir davetteydi. Beş aydır aşk yaşayan ikili, şıklıklarıyla dikkat çekiciydi...
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