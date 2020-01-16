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  • 16.01.2020
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Deren’den reklamlar

Sosyal medyayı aktif kullanan , kural bozmadı. Güzel model, yakın arkadaşına ait Les Benjamins tişörtüyle poz verdi. Deren Talu'nun paylaşımı, beğeni topladı.

Deren’den reklamlar

Sosyal medyayı aktif kullanan Deren Talu, kural bozmadı. Güzel model, yakın arkadaşına ait Les Benjamins tişörtüyle poz verdi. 'nun paylaşımı, beğeni topladı.

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