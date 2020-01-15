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  • 15.01.2020
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'nun aşkı aileye girdi!

Ünlü müzisyen 'nun üç kızının annesi ile evliliğine mal olan aşkı aileye girdi. Aslan, önceki akşam 48. yaşını ailesiyle Etiler Limon Köyiçi adlı mekanda kutlayan Doğulu'yu yalnız bırakma.

Aileye girdi

Ünlü müzisyen 'nun üç kızının annesi ile evliliğine mal olan aşkı aileye girdi.

Aslan, önceki akşam 48. yaşını ailesiyle Etiler Limon Köyiçi adlı mekanda kutlayan Doğulu'yu yalnız bırakma.

Kendisinden 19 yaş büyük Doğulu ile aşkı evliliğe doğru giden Aslan, gecede müstakbel kayınvalidesi Serpil Hanım ile yan yanaydı.

DOĞAN SAVAŞ

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