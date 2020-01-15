Ünlü müzisyen Ozan Doğulu'nun üç kızının annesi Ece Yosmaoğlu ile evliliğine mal olan aşkı Hera Aslan aileye girdi.

Aslan, önceki akşam 48. yaşını ailesiyle Etiler Limon Köyiçi adlı mekanda kutlayan Doğulu'yu yalnız bırakma.

Kendisinden 19 yaş büyük Doğulu ile aşkı evliliğe doğru giden Aslan, gecede müstakbel kayınvalidesi Serpil Hanım ile yan yanaydı.

DOĞAN SAVAŞ