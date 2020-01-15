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  • 15.01.2020
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Korel’in sahne özlemi

İkinci kez anne olmaya hazırlanan , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tiyatro oyununa ara veren 8 aylık hamile oyuncu, "Sahneyi çok özledim" diye konuştu.

Korel’in özlemi
İkinci kez anne olmaya hazırlanan , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tiyatro oyununa ara veren 8 aylık hamile oyuncu, "Sahneyi çok özledim" diye konuştu.

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