Korel’in sahne özlemi

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tiyatro oyununa ara veren 8 aylık hamile oyuncu, 'Sahneyi çok özledim' diye konuştu. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tiyatro oyununa ara veren 8 aylık hamile oyuncu, 'Sahneyi çok özledim' diye konuştu.
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