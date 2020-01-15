Doğuş darbesi

Şarkıcı Doğuş, uzun süreli sessizliğini iddialı bir kliple bozdu. Doğuş, 'Darbe' şarkısının klibi için önceki gün Almanya'da kamera karşısına geçti. Popçunun klibi, büyük ilgi gördü. Şarkıcı Doğuş, uzun süreli sessizliğini iddialı bir kliple bozdu. Doğuş, 'Darbe' şarkısının klibi için önceki gün Almanya'da kamera karşısına geçti. Popçunun klibi, büyük ilgi gördü.
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