Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.01.2020
  • Gazete

darbesi

Şarkıcı , uzun süreli sessizliğini iddialı bir kliple bozdu. Doğuş, 'Darbe' şarkısının klibi için önceki gün 'da kamera karşısına geçti. Popçunun klibi, büyük ilgi gördü.

Doğuş darbesi
Şarkıcı Doğuş, uzun süreli sessizliğini iddialı bir kliple bozdu. , 'Darbe' şarkısının klibi için önceki gün Almanya'da kamera karşısına geçti. Popçunun klibi, büyük ilgi gördü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDoğuş darbesi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri