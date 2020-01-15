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  • 15.01.2020
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ve 'dan neşeli poz

İkizlerine bir buçuk yıl önce kavuşan ile eşi , önceki gün neşeli bir kareye imza attı. Çift, çocuklarıyla neşeli anlarını böyle ölümsüzleştirdi.

Neşeli aile

İkizlerine bir buçuk yıl önce kavuşan ile eşi , önceki gün neşeli bir kareye imza attı. Çift, çocuklarıyla neşeli anlarını böyle ölümsüzleştirdi.

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