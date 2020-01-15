İkizlerine bir buçuk yıl önce kavuşan Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal, önceki gün neşeli bir kareye imza attı. Çift, çocuklarıyla neşeli anlarını böyle ölümsüzleştirdi.
İkizlerine bir buçuk yıl önce kavuşan Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal, önceki gün neşeli bir kareye imza attı. Çift, çocuklarıyla neşeli anlarını böyle ölümsüzleştirdi.
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