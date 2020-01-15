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  • 15.01.2020
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'ın ilginç bir takıntısı ortaya çıktı

Renkli kişiliğiyle bilinen şarkıcı 'ın ilginç bir takıntısı ortaya çıktı. Önceki gün eşi Selvi Hanım ile Akmerkez'e giden Serttaş, "Bir yere takılıp yırtılır diye her kıyafetten ikişer tane alıyorum" dedi.

Çift takıntısı
Renkli kişiliğiyle bilinen şarkıcı 'ın ilginç bir takıntısı ortaya çıktı. Önceki gün eşi Selvi Hanım ile Akmerkez'e giden Serttaş, "Bir yere takılıp yırtılır diye her kıyafetten ikişer tane alıyorum" dedi.

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