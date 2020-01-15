Renkli kişiliğiyle bilinen şarkıcı Bülent Serttaş'ın ilginç bir takıntısı ortaya çıktı. Önceki gün eşi Selvi Hanım ile Akmerkez'e giden Serttaş, "Bir yere takılıp yırtılır diye her kıyafetten ikişer tane alıyorum" dedi.
Renkli kişiliğiyle bilinen şarkıcı Bülent Serttaş'ın ilginç bir takıntısı ortaya çıktı. Önceki gün eşi Selvi Hanım ile Akmerkez'e giden Serttaş, "Bir yere takılıp yırtılır diye her kıyafetten ikişer tane alıyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.