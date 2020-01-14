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  • 14.01.2020
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imaj değiştirdi! Görenler sandı...

İmajında sık sık değişiklik yapan , önceki gün de kuafördeydi. Saçlarını bakır rengine boyatan genç kız, yeni görüntüsü ile annesi 'a benzetildi.

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