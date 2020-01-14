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  • 14.01.2020
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Derya çöktü!

, önceki gün bir paylaşımına gelen " yanağı yaptırmış" yorumuna kayıtsız kalmadı. Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen popçu, "Kilo verdiğim için yanaklarım çöktü" dedi.

Derya çöktü!

, önceki gün bir paylaşımına gelen " yanağı yaptırmış" yorumuna kayıtsız kalmadı. Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen popçu, "Kilo verdiğim için yanaklarım çöktü" dedi.

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