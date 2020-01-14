Derya çöktü!

Derya Uluğ, önceki gün bir paylaşımına gelen "Hollywood yanağı yaptırmış" yorumuna kayıtsız kalmadı. Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen popçu, "Kilo verdiğim için yanaklarım çöktü" dedi.
Derya Uluğ, önceki gün bir paylaşımına gelen "Hollywood yanağı yaptırmış" yorumuna kayıtsız kalmadı. Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen popçu, "Kilo verdiğim için yanaklarım çöktü" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.