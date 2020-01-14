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  • 14.01.2020
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’ın oğlu çapkınlık turunda sobelendi

’ın oğlu , önceki gece annesinin 1 milyon liralık aracıyla çapkınlık turundaydı. 19 yaşındaki Aksüt, flaşlar patlayınca “Başını eğ” talimatı verdiği yanındaki güzeli saniyeler içinde gizledi.

Hokus pokus!

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt, özel hayatında hızlı çıktı. Geçtiğimiz yıllarda gecelerinde güzellerle boy gösteren 19 yaşındaki genç adam, önceki akşam da çapkınlık turundaydı.


Genç adam, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Aksüt'ün yanındaki güzel de başını böyle yere eğdi.

Annesinin 1 milyon liralık lüks otomobilinin direksiyonunda görüntülenen Aksüt'ün yanında da gizemli bir güzel vardı. İkili, trafiğin sıkışmasıyla yakayı ele verdi.


Emir Aksüt

KAÇAK AŞIKLAR GECELERDE SOBELENDİ!
Bir anda flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran acemi çapkın, hemen aşkına "Bizi çekiyorlar. Başını eğ" diye talimat verdi. 'ün yanındaki güzel de panikle boylu boyunca yere yattı.

Görüntü vermemek için başını devekuşu misali yere gömen genç kız, yüzünü de montuyla gizledi. Trafiğin açılmasıyla gaza basan Aksüt, emniyet kemerini takmayarak da kuralları çiğnedi.


Lüks aracını büyük oğlu Engincan'a da tahsis eden Can'ın çocuklarını özel hayatlarına dikkat etmesi için uyardığı konuşuluyor.

DOĞAN SAVAŞ

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