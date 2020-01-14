Özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan İrem Derici'den şok itiraf! Bugüne kadar her ilişkisi hüsranla biten 32 yaşındaki popçu, eski aşklarını şu sözlerle iğneledi:

"AŞK diye kandıklarım paraya geliyor. Madem öyle, parayı buldun mu onlar gelir."



Ataberk Özdene

Derici'nin bu olay sözlerinin ardından gözler popçunun eski eşi Rıza Esendemir ile eski aşkları Lider Şahin ve Ataberk Özdene'ye çevrildi.