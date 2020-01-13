Ünlü işadamı Ozan Şer ile eşi Bahar Şer, Bursa Uludağ'da karın tadını çıkarıyor... 19 yıllık evli çift, kendilerine ait Grand Yazıcı Hotel'de dağ havası alıp kayak keyfi yapıyor. Ünlü işadamı Ozan Şer ile eşi Bahar Şer, Bursa Uludağ'da karın tadını çıkarıyor... 19 yıllık evli çift, kendilerine ait Grand Yazıcı Hotel'de dağ havası alıp kayak keyfi yapıyor.
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