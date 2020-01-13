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ile eşi , Uludağ'da karın tadını çıkarıyor

Ünlü işadamı ile eşi , Uludağ'da karın tadını çıkarıyor... 19 yıllık , kendilerine ait 'de dağ havası alıp kayak keyfi yapıyor.

Uludağ kumruları
Ünlü işadamı Ozan Şer ile eşi Bahar Şer, Bursa Uludağ'da karın tadını çıkarıyor... 19 yıllık , kendilerine ait Grand Yazıcı Hotel'de dağ havası alıp kayak keyfi yapıyor.

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