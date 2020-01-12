Popçu Serdar Ortaç'tan alkışlık hareket… Ortaç, kağıt toplayıcılarına yardım etmek için düğmeye bastı. Sokaktaki emekçiler yararına SMS kampanyası başlatacağını açıklayan Ortaç, bu anlamlı hareket için GSM şirketlerine şu çağrıda bulundu:

"Beni takip edenlerden 1 TL toplasak hayatları kurtulur. Buradan sesleniyorum. Telefon firmaları lütfen bana yol gösterin. SMS hattı nasıl açacağım?"