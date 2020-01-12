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Popçu 'tan alkışlık hareket

Popçu 'tan alkışlık hareket… Ortaç, kağıt toplayıcılarına yardım etmek için düğmeye bastı. Sokaktaki emekçiler yararına kampanyası başlatacağını açıklayan Ortaç, bu anlamlı hareket için GSM şirketlerine şu çağrıda bulundu...

Bravo Serdar

Popçu 'tan alkışlık hareket… Ortaç, kağıt toplayıcılarına yardım etmek için düğmeye bastı. Sokaktaki emekçiler yararına SMS kampanyası başlatacağını açıklayan Ortaç, bu anlamlı hareket için GSM şirketlerine şu çağrıda bulundu:

"Beni takip edenlerden 1 TL toplasak hayatları kurtulur. Buradan sesleniyorum. Telefon firmaları lütfen bana yol gösterin. hattı nasıl açacağım?"

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