Geçen hafta ailesiyle Maldivler'e giden Berkay'ın keyfine diyecek yok... Ünlü popçu ile eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün de kızları Arya ve Zeynep Mira ile tropik ada manzarasında renkli pozlara imza attı. Şahin Ailesi'nin mutluluğu imrendirdi.