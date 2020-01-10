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Berkay'ın keyfine diyecek yok... 'den mutlu aile pozu

Geçen hafta ailesiyle 'e giden Berkay'ın keyfine diyecek yok... Ünlü popçu ile eşi , önceki gün de kızları Arya ve ile tropik ada manzarasında renkli pozlara imza attı.

Süper manzara

Geçen hafta ailesiyle 'e giden Berkay'ın keyfine diyecek yok... Ünlü popçu ile eşi , önceki gün de kızları Arya ve ile tropik ada manzarasında renkli pozlara imza attı. Şahin Ailesi'nin mutluluğu imrendirdi.

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