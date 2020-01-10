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  • 10.01.2020
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'ın tutkusu engel tanımadı! Kolu sargılıyken yaptı

Güzel oyuncu 'ın tutkusu engel tanımadı. Kusursuz fiziğini korumak için spor salonundan çıkmayan Soral, sakat koluyla bile antrenmanlarını aksatmadı. Oyuncu, önceki gün de tek kolu sargılıyken spor yaptı.

Tek kolla spor
Güzel oyuncu Bensu Soral'ın spor tutkusu engel tanımadı. Kusursuz fiziğini korumak için salonundan çıkmayan Soral, sakat koluyla bile antrenmanlarını aksatmadı. Oyuncu, önceki gün de tek kolu sargılıyken spor yaptı.

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