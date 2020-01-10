Güzel oyuncu Bensu Soral'ın spor tutkusu engel tanımadı. Kusursuz fiziğini korumak için spor salonundan çıkmayan Soral, sakat koluyla bile antrenmanlarını aksatmadı. Oyuncu, önceki gün de tek kolu sargılıyken spor yaptı.
Güzel oyuncu Bensu Soral'ınspor tutkusu engel tanımadı.Kusursuz fiziğini korumak içinspor salonundan çıkmayan Soral,sakat koluyla bile antrenmanlarınıaksatmadı. Oyuncu, önceki gün de tekkolu sargılıyken spor yaptı.
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