5 bin kişiyi coşturdu

Dosso Dossi Fashion Show, Bursa etkinlikleri kapsamında muhteşem bir partiye ev sahipliği yaptı. Gecenin DJ'liğini yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Dosso Dossi Fashion Show, Bursa etkinlikleri kapsamında muhteşem bir partiye ev sahipliği yaptı. Gecenin DJ'liğini yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, konuklara eğlenceli anlar yaşattı.
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