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  • 10.01.2020
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5 bin kişiyi coşturdu

Dosso Dossi , etkinlikleri kapsamında muhteşem bir partiye ev sahipliği yaptı. Gecenin DJ'liğini yapan Yönetim Kurulu Başkanı , konuklara eğlenceli anlar yaşattı.

5 bin kişiyi coşturdu
Dosso Dossi Fashion Show, etkinlikleri kapsamında muhteşem bir partiye ev sahipliği yaptı. Gecenin DJ'liğini yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, konuklara eğlenceli anlar yaşattı.

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