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'tan 'da pahalı alışveriş

, ’ya gitti. Eşine 6 bin liralık altın kolye beğendi. Kuyumcu ise jest yaparak, altını hediye etti. . Halı siparişi veren oyuncu, dostları için de yazma ve kaftan aldı.

Pahalı alışveriş

Michael Douglas, önceki gün çocukları Dylan Michael ve Carys Zeta Douglas ile 'daydı. Amerikalı usta aktör dünyaca ünlü birçok isme halı satan Hakan Evin ile birlikte Kapalıçarşı'yı, karış karış dolaştı.


Michael Douglas, Kapalıçarşı'dan bol bol hediyelik alışveriş yaptı

Eşi Catherine Zeta Jones'a sürpriz yapmak için kuyumcudan özel altın koleksiyonu aldı. Kuyumcu, Douglas'a aldıklarını hediye etti. Sonra da Evin'den kilim ve halı üzerine detaylı bilgi aldı. Halı siparişi veren oyuncu, dostları için de yazma ve kaftan aldı.


Hakan Evin, ünlü oyuncuyla yakından ilgilendi.

AYDIN HAMZA

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