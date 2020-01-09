Gülşen, önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Bebek'teydi. Şarkıcı, eşinin önceki evliliğinden olan Down Sendromlu oğlu ile ilgilenmediği iddiasına güldü.
Aydın HAMZA
Gülşen, önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ile Bebek'teydi. Şarkıcı, eşinin önceki evliliğinden olan Down Sendromlu oğlu ile ilgilenmediği iddiasına güldü.
Aydın HAMZA
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