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  • 09.01.2020
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Gülşen ve o iddialara gülüp geçti

Gülşen, önceki gün müzisyen eşi ile Bebek'teydi. Şarkıcı, eşinin önceki evliliğinden olan oğlu ile ilgilenmediği iddiasına güldü.

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