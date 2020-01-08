Sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan'ın yazdığı ve 7 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Şahane Hayaller' filminin setinde yürekler ağza geldi. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği filmin setinde görünmez kaza yaşandı.
Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştü. Set ekibinin de büyük korku yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırılan oyuncu, bir gün gözlem altında tutuldu. Başdoğan, taburcu olduktan sonra çekimlere devam edildi.
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