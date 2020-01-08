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Amerikalı ünlü oyuncu 'dan Türk işi şıklık

Amerikalı ünlü oyuncu , 4 Ocak 2020'de 'taki HEAVEN 2020 galasına RaisaVanessa tasarımı elbisesiyle katıldı. Şıklığıyla tam not aldı...

Türk işi şıklık!

Amerikalı ünlü oyuncu Ali Larter, 4 Ocak 2020'de Los Angeles'taki The Art Of Elysium HEAVEN 2020 galasına RaisaVanessa tasarımı elbisesiyle katıldı. Şıklığıyla tam not aldı...

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