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  • 07.01.2020
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Sinema dünyası ’taki Ödülleri'ne akın etti

OSCAR'ın habercisi olarak kabul edilen Ödülleri ’ta sahiplerine ulaştı. Görkemli gecede her zamanki gibi şıklık yarışı yaşandı. İşte ödül töreninin tarihe geçecek notları: Ünlü oyuncu , Altın Küre’de meslektaşı Leonardo DiCaprio’nun Titanic’teki ölüm sahnesini tiye aldı. Filmde Rose karakterinin yüzen bir kapıya çıkıp hayatta kalmasına, Jack karakterinin ise donarak hayatını kaybetmesine gönderme yapan Pitt, “O kapıyı seninle paylaşırdım” dedi...

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