OSCAR'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri Los Angeles’ta sahiplerine ulaştı. Görkemli gecede her zamanki gibi şıklık yarışı yaşandı. İşte ödül töreninin tarihe geçecek notları: Ünlü oyuncu Brad Pitt, Altın Küre’de meslektaşı Leonardo DiCaprio’nun Titanic’teki ölüm sahnesini tiye aldı. Filmde Rose karakterinin yüzen bir kapıya çıkıp hayatta kalmasına, Jack karakterinin ise donarak hayatını kaybetmesine gönderme yapan Pitt, “O kapıyı seninle paylaşırdım” dedi...
Scarlett Johansson, kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı.
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