Dönerci Wilma

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, önceki gün Beşiktaş Ekrem Coşkun Döner'de objektife yansıdı. Elles, döner tezgahının başına geçip marifetini konuşturdu. Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, önceki gün Beşiktaş Ekrem Coşkun Döner'de objektife yansıdı. Elles, döner tezgahının başına geçip marifetini konuşturdu.
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