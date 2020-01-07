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  • 07.01.2020
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Dönerci Wilma

Alman asıllı oyuncu , önceki gün Beşiktaş Ekrem Coşkun Döner'de objektife yansıdı. Elles, döner tezgahının başına geçip marifetini konuşturdu.

Dönerci Wilma
Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, önceki gün Beşiktaş Ekrem Coşkun Döner'de objektife yansıdı. Elles, döner tezgahının başına geçip marifetini konuşturdu.

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