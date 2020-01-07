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  • 07.01.2020
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'den 'e nispet tatili

Yılın ilk günü ablası tarafından sosyal medyada bombalanan 'nin dünya umrunda değil. Ablası Hülya Açıkgöz’ün cephe aldığı Hadise, annesi ve kardeşiyle ’da nispet tatilinde..

Nispet tatili

Yılın ilk günü ablası Hülya Açıkgöz tarafından sosyal medyada bombalanan Hadise'nin dünya umrunda değil. Ünlü popçu, önceki gün annesi ve kardeşiye Londra'daydı.

Kardeşi Derya ve annesi Gülnihal Açıkgöz ile lunaparka giden popçu, doyasıya eğlendi. , sosyal medyada paylaştığı renkli karelerle de ablasının umrunda olmadığını kanıtlayıp adeta nispet yaptı...

KARDEŞ DAYANIŞMASI

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