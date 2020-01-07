Çocuk özlemi

Zeynep Mansur, önceki gün Bebek'teydi. Bir arkadaşının oğluyla poz veren şarkıcı, "Çocukları çok seviyorum. Evlenirsem hemen çocuk yapacağım" dedi.
Aydın HAMZA
Zeynep Mansur, önceki gün Bebek'teydi. Bir arkadaşının oğluyla poz veren şarkıcı, "Çocukları çok seviyorum. Evlenirsem hemen çocuk yapacağım" dedi.
Aydın HAMZA
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