Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cameron Diaz, geç yaşta anne olmanın mutluluğunu yaşadı... Güzeller güzeli oyuncu, beş yıl önce rock yıldızı Benji Madden ile nikah kıydı. İki yıl önce de kariyerini noktaladı.

47'sinde anne olmak isteyen Diaz, Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü Türk doktorumuz Mehmet Öz'den destek aldı.

ÖZ, ünlü aktöre hamile kalma imkanını artıran gıdaları anlattı. Öz'ün talimatlarıyla hamile kalan ve geçtiğimiz günlerde kız bebeğini kucağına alan güzel oyuncu, düzenli olarak şu besinleri kullandı:

İŞTE SİHİRLİ GIDALAR

Maca kökü

Avokado

Muz

Kabak çekirdeği

Susam

Yumurta

Ceviz

İstiridye

Havuç

Böğürtlen

Brokoli

Kabak

Chia tohumları

Yağsız tavuk eti

Kuru erik (Günde 5 tane)

Ispanak

Somon

Ceviz



Mutlu çift, "Bebeğimizin adı Raddix. Fotoğraf paylaşmayacağız, başka ayrıntı da vermeyeceğiz" dedi.