Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cameron Diaz, geç yaşta anne olmanın mutluluğunu yaşadı... Güzeller güzeli oyuncu, beş yıl önce rock yıldızı Benji Madden ile nikah kıydı. İki yıl önce de kariyerini noktaladı.
47'sinde anne olmak isteyen Diaz, Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü Türk doktorumuz Mehmet Öz'den destek aldı.
ÖZ, ünlü aktöre hamile kalma imkanını artıran gıdaları anlattı. Öz'ün talimatlarıyla hamile kalan ve geçtiğimiz günlerde kız bebeğini kucağına alan güzel oyuncu, düzenli olarak şu besinleri kullandı:
İŞTE SİHİRLİ GIDALAR
Maca kökü
Avokado
Muz
Kabak çekirdeği
Susam
Yumurta
Ceviz
İstiridye
Havuç
Böğürtlen
Brokoli
Kabak
Chia tohumları
Yağsız tavuk eti
Kuru erik (Günde 5 tane)
Ispanak
Somon
Ceviz
Mutlu çift, "Bebeğimizin adı Raddix. Fotoğraf paylaşmayacağız, başka ayrıntı da vermeyeceğiz" dedi.
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