Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.01.2020
  • Gazete

Ünlü oyuncu , ’ün tavsiyeleriyle 47 yaşında anne oldu! İşte

Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı , geç yaşta anne olmanın mutluluğunu yaşadı Ünlü oyuncu Cameron Diaz, 47’sinde doğum yaptı. Tüm dünya şaşırdı. İşin sırrı ise ’ün önerdiği besinlerde saklıydı.

İşin özü ıspanak

Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Cameron Diaz, geç yaşta anne olmanın mutluluğunu yaşadı... Güzeller güzeli oyuncu, beş yıl önce rock yıldızı Benji Madden ile nikah kıydı. İki yıl önce de kariyerini noktaladı.

47'sinde anne olmak isteyen Diaz, Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü Türk doktorumuz Mehmet Öz'den destek aldı.

ÖZ, ünlü aktöre hamile kalma imkanını artıran gıdaları anlattı. Öz'ün talimatlarıyla hamile kalan ve geçtiğimiz günlerde kız bebeğini kucağına alan güzel oyuncu, düzenli olarak şu besinleri kullandı:

İŞTE SİHİRLİ GIDALAR
Maca kökü
Avokado
Muz
Kabak çekirdeği
Susam
Yumurta
Ceviz
İstiridye
Havuç
Böğürtlen
Brokoli
Kabak
Chia tohumları
Yağsız tavuk eti
Kuru erik (Günde 5 tane)
Ispanak
Somon
Ceviz


Mutlu çift, "Bebeğimizin adı Raddix. Fotoğraf paylaşmayacağız, başka ayrıntı da vermeyeceğiz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü oyuncu Cameron Diaz, Mehmet Öz’ün tavsiyeleriyle 47 yaşında anne oldu! İşte doğurganlığı artıran besinler
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri