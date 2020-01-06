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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı 'i görenler gözlerine inanamadı! Tam 20 verdi...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı 'i görenler gözlerine inanamadı... Eşsiz bir sese sahip olan Adele, 20 verdi. Hayranları ise endişelendi: Sağlıklı gibi görünmüyor. Biri onu beslesin!

Kiloları attı Adeleleri çıktı!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'i görenler gözlerine inanamadı... Başarılı sanatçı, son dönemlerde hızla vermeye başladı. 'in sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafları hayranlarını ikiye ayırdı.

Bazı kullanıcılar, Adele'in zayıf haline hayran kaldı. Bazıları ise bu duruma temkinli yaklaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bu Adele mi? Birisi onu lütfen beslesin, çok zayıf görünüyor ve hiç de sağlıklıymış gibi durmuyor. Onun için endişe ediyoruz" yorumunu yaptı.

Bir grup kullanıcı ise "Eskiden kilolu olduğu için dalga geçiyorlardı şimdi ise zayıf olduğu için" ifadelerini kullandı.

Yeni imajıyla dikkat çeken şarkıcının 15 Grammy ödülü bulunuyor.

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