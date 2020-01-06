Bebek’te baş başa

Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger, önceki akşam işletmeci sevgilisi Bahadır Gürceer ile Bebek Fireroom'daydı. Çitf, baş başa yemek keyfi yaptı.
İkili, patlayan flaşlardan rahatsız oldu.
Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger, önceki akşam işletmeci sevgilisi Bahadır Gürceer ile Bebek Fireroom'daydı. Çitf, baş başa yemek keyfi yaptı.
İkili, patlayan flaşlardan rahatsız oldu.
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