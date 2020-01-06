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  • 06.01.2020
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Bebek’te baş başa

Okan Bayülgen'in eski eşi , önceki akşam işletmeci sevgilisi ile Bebek Fireroom'daydı. Çitf, baş başa yemek keyfi yaptı.

Bebek’te baş başa

Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger, önceki akşam işletmeci sevgilisi Bahadır Gürceer ile Bebek Fireroom'daydı. Çitf, baş başa yemek keyfi yaptı.



İkili, patlayan flaşlardan rahatsız oldu.

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