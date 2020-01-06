Barış Arduç hayranları bu habere üzülecek... Bir süredir ekrandan uzak kalan yakışıklı oyuncu, "Şu anda bir proje hazırlığım yok. Yaza kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum" açıklaması yaptı.
Doğan SAVAŞ
Barış Arduç hayranları bu habere üzülecek... Bir süredir ekrandan uzak kalan yakışıklı oyuncu, "Şu anda bir proje hazırlığım yok. Yaza kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum" açıklaması yaptı.
Doğan SAVAŞ
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