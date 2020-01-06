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hayranları bu habere üzülecek

hayranları bu habere üzülecek... Bir süredir ekrandan uzak kalan yakışıklı oyuncu, "Şu anda bir proje hazırlığım yok. Yaza kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum" açıklaması yaptı.

Sevenlerini üzecek haber

hayranları bu habere üzülecek... Bir süredir ekrandan uzak kalan yakışıklı oyuncu, "Şu anda bir proje hazırlığım yok. Yaza kadar da bir şey yapmayı düşünmüyorum" açıklaması yaptı.

Doğan SAVAŞ

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