Sinem Uslu'dan neşeli poz

Sinem Uslu, önceki gün ikizleri ile Nişantaşı City's'de alışveriş turuna çıktı. Oyuncu, kendisine eşlik eden ailesiyle de objektiflere neşeli pozlar verdi. Sinem Uslu, önceki gün ikizleri ile Nişantaşı City's'de alışveriş turuna çıktı. Oyuncu, kendisine eşlik eden ailesiyle de objektiflere neşeli pozlar verdi.
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