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  • 05.01.2020
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'' reytinglerin yanı sıra dijtal platforma da damga vurdu

Her Cuma milyonları atv ekranına kilitleyen '' dizisi, reytinglerin yanı sıra dijtal platforma da damga vurdu. 'Hercai', 2019'un dijitalde en çok takipçi kazanan ve en çok konuşulan dizisi oldu.

Hercai dijitalde de zirverde

Her Cuma milyonları atv ekranına kilitleyen 'Hercai' dizisi, reytinglerin yanı sıra dijtal platforma da damga vurdu. '', 2019'un dijitalde en çok takipçi kazanan ve en çok konuşulan dizisi oldu.

Sosyal medyada 4 buçuk milyon takipçisi olan dizinin eski bölümleri de fanları tarafından büyük ilgi görüyor. Hercai fanları, 4. bölüm hakkında 30 bin tweet atıp diziyi yine zirveye taşıdı.

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