Hollywood dünyasının en gözde çiftlerinden Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, dün iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Yeni yıla Afrika'nın tatil merkezlerinden Zanzibar Adası'nda 2 çocuğuyla giren yıldız ikili, dün saat 16.30 sıralarında THY'nin tarifeli seferiyle Tanzanya'dan İstanbul'a geldi.
ŞAPKA VE GÖZLÜKLE KAMUFLAJ
Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi. 50 yaşındaki Catherine Zeta-Jones, tanınmamak için güneş gözlüğü ve şapka takarken 75 yaşındaki usta aktör de yine şapkayı tercih etti. Ancak ünlü çift, amaçlarına ulaşamadı.
Yıldız ikilinin yanlarında getirdiği valizler, güçlükle taşındı.
TARİHE DOYACAKLAR...
Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan ünlü çift, çocuklarını bagajları teslim alması için havalimanında bıraktı. Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde bindikleri VIP minibüsle havalimanından ayrıldı. Konaklamak için The St. Regis Otel'i tercih ettikleri öğrenilen çift, bugün çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezecek.
50 yaşındaki Jones ile aktör eşi, 2011 ve 2014 yıllarında da Bodrum'da tatil yapmıştı.
AYDIN HAMZA
ŞAPKA VE GÖZLÜKLE KAMUFLAJ
Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi. 50 yaşındaki Catherine Zeta-Jones, tanınmamak için güneş gözlüğü ve şapka takarken 75 yaşındaki usta aktör de yine şapkayı tercih etti. Ancak ünlü çift, amaçlarına ulaşamadı.
Yıldız ikilinin yanlarında getirdiği valizler, güçlükle taşındı.
TARİHE DOYACAKLAR...
Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan ünlü çift, çocuklarını bagajları teslim alması için havalimanında bıraktı. Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde bindikleri VIP minibüsle havalimanından ayrıldı. Konaklamak için The St. Regis Otel'i tercih ettikleri öğrenilen çift, bugün çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezecek.
50 yaşındaki Jones ile aktör eşi, 2011 ve 2014 yıllarında da Bodrum'da tatil yapmıştı.
AYDIN HAMZA
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