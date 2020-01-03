İkinci bebeğine hamile olan Bergüzar Korel'e hayranları çok anlamlı bir yılbaşı hediyesi verdi... Başarılı oyuncunun yurt içi ve yurt dışındaki sevenleri, topladıkları bağışlarla Doğu'daki minikleri sevindirdi. Binlerce isimsiz kahraman, Muş'taki Tekyol Ortaokulu'na; kırtasiye malzemesi, mont, bot ve oyuncak gönderdi. Korel'in hayranları, "O güzel çocukların kalpleri kadar temiz, gözleri gibi ışık saçan ve tıpkı onlar gibi sadece mutluluktan ağladığınız bir yıl diliyoruz sizlere" dedi.



Korel'in Arjantinli fanları, hediyelerine kavuşan çocukların pozunu paylaştı.



Hediye paketlerini büyük bir sevinçle açan öğrenciler, hem hayırseverlere hem de Korel'e teşekkür etti.