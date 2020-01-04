Konser sonrası dönüş

Yılbaşı akşamı Antalya'da konser veren İskender Paydaş ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni yıla 'Merhaba' diyen Gökhan Güney, önceki akşam İstanbul'a döndü. Yılbaşı akşamı Antalya'da konser veren İskender Paydaş ile Brüksel'de yeni yıla 'Merhaba' diyen Gökhan Güney, önceki akşam İstanbul'a döndü. Gökhan Güney DOĞAN SAVAŞ
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