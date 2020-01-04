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Konser sonrası dönüş

Yılbaşı akşamı 'da konser veren ile 'nın başkenti 'de 'Merhaba' diyen , önceki akşam 'a döndü.

Konser sonrası dönüş
Yılbaşı akşamı Antalya'da konser veren İskender Paydaş ile Brüksel'de 'Merhaba' diyen Gökhan Güney, önceki akşam 'a döndü.


Gökhan Güney

DOĞAN SAVAŞ

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