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  • 04.01.2020
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adayı olan '' isimli Nisan ayında ’da sahne alacak

Dünya, müziğinin tınısına kulak verdi. adayı olan isimli Türk , rotayı ’ye çevirdi. Grup, Nisan ayında ’da sahne alacak...

Altın çocuklar
Hollanda'da yaşayan altı gencin kurduğu 'Altın Gün' isimli rock grubu, sınırları aştı. Kendilerini Anadolu rock ve Psychedelic Folk grubu olarak adlandıran gençler, müzik ödüllerinin "Oscar"ı olarak nitelendirilen 'de "En İyi Dünya Müziği" adaylıkları ile göğsümüzü kabarttı.

Grup, bu kez dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden 'da sahne almaya hazırlanıyor. 10-19 Nisan tarihlerinde 'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek festivalde sahne alacak gençlerin dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.



Başarısıyla sınırları aşan grup, 'Koca dünya', 'Bahçe duvarından aştım' ve 'Süpürgesi yoncadan' gibi sevilen Türk şarkılarını yeniden yorumluyor.

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