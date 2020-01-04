Hollanda'da yaşayan altı gencin kurduğu 'Altın Gün' isimli rock grubu, sınırları aştı. Kendilerini Anadolu rock ve Türk Psychedelic Folk grubu olarak adlandıran gençler, müzik ödüllerinin "Oscar"ı olarak nitelendirilen Grammy'de "En İyi Dünya Müziği" adaylıkları ile göğsümüzü kabarttı.
Grup, bu kez dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella'da sahne almaya hazırlanıyor. 10-19 Nisan tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek festivalde sahne alacak gençlerin dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
Başarısıyla sınırları aşan grup, 'Koca dünya', 'Bahçe duvarından aştım' ve 'Süpürgesi yoncadan' gibi sevilen Türk şarkılarını yeniden yorumluyor.
Grup, bu kez dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden Coachella'da sahne almaya hazırlanıyor. 10-19 Nisan tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek festivalde sahne alacak gençlerin dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
Başarısıyla sınırları aşan grup, 'Koca dünya', 'Bahçe duvarından aştım' ve 'Süpürgesi yoncadan' gibi sevilen Türk şarkılarını yeniden yorumluyor.
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