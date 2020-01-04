Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.01.2020
  • Gazete

'dan 'taş gibi' atılım! Mağaza açıyor...

, 2020'de ticarette atılım yapmaya karar verdi. Kendi adını taşıyan güneş yağı gibi ürünleriyle yurt dışına açılan ikoncan, mağazacılık işine giriyor.

Taş gibi atılım
Eda Taşpınar, 2020'de ticarette atılım yapmaya karar verdi. Kendi adını taşıyan güneş yağı gibi ürünleriyle yurt dışına açılan ikoncan, mağazacılık işine giriyor.

Birçok alışveriş merkezinde kendi ürünlerini satan mağazalar açacak olan Taşpınar, vitrin çalışmasına başladı.

ÖDÜLLÜ MİMAR ARIYOR
Vitrinlerini dizayn edecek mimar arayışına giren Taşpınar, bunun için de yarışma düzenliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEda Taşpınar'dan 'taş gibi' atılım! Mağaza açıyor...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri