Eda Taşpınar, 2020'de ticarette atılım yapmaya karar verdi. Kendi adını taşıyan güneş yağı gibi ürünleriyle yurt dışına açılan ikoncan, mağazacılık işine giriyor.
Birçok alışveriş merkezinde kendi ürünlerini satan mağazalar açacak olan Taşpınar, vitrin çalışmasına başladı.
ÖDÜLLÜ MİMAR ARIYOR
Vitrinlerini dizayn edecek mimar arayışına giren Taşpınar, bunun için de yarışma düzenliyor...
Birçok alışveriş merkezinde kendi ürünlerini satan mağazalar açacak olan Taşpınar, vitrin çalışmasına başladı.
ÖDÜLLÜ MİMAR ARIYOR
Vitrinlerini dizayn edecek mimar arayışına giren Taşpınar, bunun için de yarışma düzenliyor...
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