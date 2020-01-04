Burak Hakkı, yeni yılı oğlu Rüzgar ve aşkı Hara Pappa ile karşlıladı Burak Hakkı, yeni yılı eski eşi Sema Şimşek'ten olan oğlu Rüzgar ve şimdiki aşkı Hara Pappa ile Antalya'da karşıladı. Önceki akşam İstanbul'a dönen Rüzgar ile cici annesinin iyi anlaştığı gözlendi.

Burak Hakkı, yeni yılı eski eşi Sema Şimşek'ten olan oğlu Rüzgar ve şimdiki aşkı Hara Pappa ile Antalya'da karşıladı. Önceki akşam İstanbul'a dönen Rüzgar ile cici annesinin iyi anlaştığı gözlendi.





Hara Pappa yeni yılı eski eşiolan oğluve şimdiki aşkıilekarşıladı. Önceki akşam İstanbul'a dönen Rüzgar ile cici annesinin iyi anlaştığı gözlendi.Hara Pappa TÜM MANŞETLER