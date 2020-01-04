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- çiftinin düğünü 'da

Fransız milyarder ile nişanlanan , düğün yerini belirlemek için kolları sıvadı. Rus basınına göre görkemli düğün; in reklam yüzü olduğu ’daki otelde olacak.

Milyar dolarlık imza Antalya'da
Rus model Natalia Vodianova ile önceki gün nişanlandığı milyarder aşkı Antoine Arnault, dünya gündemine yerleşti... Eski evliliklerinden beş çocuğu olan 37 yaşındaki model, bir süre önce de Maxx Royal Kemer Resort'un reklam yüzü olmuştu. Dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co.'yu 16.2 milyar dolara satın alan Bernard Arnault'un gelini olmaya hazırlanan güzel model hakkında Rus basını güzel bir iddia ortaya attı. Rus gazetelerine göre ile , düğün seçenekleri arasına Antalya'yı da ekledi.

FRANSA DA VAR...
in reklam yüzü olduğu Maxx Royal'le menajerleri aracılığıyla görüşmeler yapacak olan ikilinin diğer alternatifi ise Arnault Ailesi'nin hayatını sürdürdüğü ...


Beş çocuk annesi 37 yaşındaki model, kısa süre önce 'daki otelde böyle reklam çekimleri yapmıştı.

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