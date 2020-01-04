Rus model Natalia Vodianova ile önceki gün nişanlandığı milyarder aşkı Antoine Arnault, dünya gündemine yerleşti... Eski evliliklerinden beş çocuğu olan 37 yaşındaki model, bir süre önce de Maxx Royal Kemer Resort'un reklam yüzü olmuştu. Dünyaca ünlü mücevher markası Tiffany&Co.'yu 16.2 milyar dolara satın alan Bernard Arnault'un gelini olmaya hazırlanan güzel model hakkında Rus basını güzel bir iddia ortaya attı. Rus gazetelerine göre Natalia Vodianova ile Antoine Arnault, düğün seçenekleri arasına Antalya'yı da ekledi.
FRANSA DA VAR...
Rus modelin reklam yüzü olduğu Maxx Royal'le menajerleri aracılığıyla görüşmeler yapacak olan ikilinin diğer alternatifi ise Arnault Ailesi'nin hayatını sürdürdüğü Fransa...
Beş çocuk annesi 37 yaşındaki model, kısa süre önce Antalya'daki otelde böyle reklam çekimleri yapmıştı.
FRANSA DA VAR...
Rus modelin reklam yüzü olduğu Maxx Royal'le menajerleri aracılığıyla görüşmeler yapacak olan ikilinin diğer alternatifi ise Arnault Ailesi'nin hayatını sürdürdüğü Fransa...
Beş çocuk annesi 37 yaşındaki model, kısa süre önce Antalya'daki otelde böyle reklam çekimleri yapmıştı.
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