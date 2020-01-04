Zengine kış yok! Şarkıcı Berkay, ‘Para var, huzur var’ sözünün hakkını verdi Berkay, ‘Para var, huzur var’ sözünün hakkını verdi. Geçtiğimiz gün ailesiyle Maldivler’e giden popçu, geceliği 25 bin liralık villada konaklayıp kış ortasında yazı yaşadı

Ünlü popçu Berkay, şu sıralar ailesiyle kış ortasında yazı yaşıyor. Geçtiğimiz gün 38 yaşına giren başarılı şarkıcı, doğum gününü kutlamak için soluğu ailesiyle Maldivler'de aldı.







PARA SAÇTI

Eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Güney Asya'daki ada ülkesinde keyif çatan Berkay, bu egzotik tatil için de kesenin ağzını açtı. Ailesiyle The St. Regis Maldives Vommuli Resort Otel'in geceliği 25 bin liralık villalarında konaklayan popçu, birbirinden renkli paylaşımlara imza attı. Villanın özel yüzme havuzunda minik kızlarıyla eğlenen ünlü çift, okyanusta da baş başa romantik anlar yaşadı.



30 DERECE...

Vatandaş, soğuk havalarla mücadele ederken termometrenin 30 dereceyi gösterdiği Maldivler'de keyif çatan ünlü çift, herkesi kıskandırdı. Berkay'ın lüks tatili de "Para var, huzur var" dedirtti.









Popçu Berkay, Maldivler'e giderken uçaktan eşi popçuşu sıralar ailesiyleGeçtiğimiz güngiren başarılı şarkıcı, doğum gününü kutlamak için soluğu ailesiylealdı.Eşikızlarıveileadaülkesinde keyif çatanBerkay, bu egzotiktatil için de keseninağzını açtı. AilesiyleThe St. Regis MaldivesVommuli Resort Otel'inkonaklayanpopçu, birbirindenrenkli paylaşımlaraimza attı.minik kızlarıyla eğlenenünlü çift,yaşadı.Vatandaş, Türkiye 'dekimücadele ederkengösterdiği Maldivler'de keyif çatan ünlü çift, herkesi kıskandırdı. Berkay'ın lüks tatili dededirtti.Popçu Berkay, Maldivler'e giderken uçaktan eşi Özlem Ada Şahin , kızları Arya ve Zeynep Mira ile bu sevimli kareyi paylaştı. TÜM MANŞETLER