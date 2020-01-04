Zengine kış yok! Şarkıcı Berkay, ‘Para var, huzur var’ sözünün hakkını verdi

Ünlü popçu Berkay, şu sıralar ailesiyle kış ortasında yazı yaşıyor. Geçtiğimiz gün 38 yaşına giren başarılı şarkıcı, doğum gününü kutlamak için soluğu ailesiyle Maldivler'de aldı.
PARA SAÇTI
Eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Güney Asya'daki ada ülkesinde keyif çatan Berkay, bu egzotik tatil için de kesenin ağzını açtı. Ailesiyle The St. Regis Maldives Vommuli Resort Otel'in geceliği 25 bin liralık villalarında konaklayan popçu, birbirinden renkli paylaşımlara imza attı. Villanın özel yüzme havuzunda minik kızlarıyla eğlenen ünlü çift, okyanusta da baş başa romantik anlar yaşadı.
30 DERECE...
Vatandaş, Türkiye'deki soğuk havalarla mücadele ederken termometrenin 30 dereceyi gösterdiği Maldivler'de keyif çatan ünlü çift, herkesi kıskandırdı. Berkay'ın lüks tatili de "Para var, huzur var" dedirtti.
Popçu Berkay, Maldivler'e giderken uçaktan eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile bu sevimli kareyi paylaştı.
PARA SAÇTI
Eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile Güney Asya'daki ada ülkesinde keyif çatan Berkay, bu egzotik tatil için de kesenin ağzını açtı. Ailesiyle The St. Regis Maldives Vommuli Resort Otel'in geceliği 25 bin liralık villalarında konaklayan popçu, birbirinden renkli paylaşımlara imza attı. Villanın özel yüzme havuzunda minik kızlarıyla eğlenen ünlü çift, okyanusta da baş başa romantik anlar yaşadı.
30 DERECE...
Vatandaş, Türkiye'deki soğuk havalarla mücadele ederken termometrenin 30 dereceyi gösterdiği Maldivler'de keyif çatan ünlü çift, herkesi kıskandırdı. Berkay'ın lüks tatili de "Para var, huzur var" dedirtti.
Popçu Berkay, Maldivler'e giderken uçaktan eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile bu sevimli kareyi paylaştı.
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