Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, yılbaşını kızları Zehra ile kutladı. Aile yemeğine katılan Avşar Kızı'nın kardeşi Helin Avşar, yeğeniyle böyle paylaşım yaptı.
Eski eşler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, yılbaşını kızları Zehra ile kutladı. Aile yemeğine katılan Avşar Kızı'nın kardeşi Helin Avşar, yeğeniyle böyle paylaşım yaptı.
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