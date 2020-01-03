Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin eski oyuncusu Ece Hakim, yeni yıla aşkı Ömer Can Erol ile girdi. Her ikisi de Harvard'da okuyan genç aşıklar, yılbaşı gecesi de birlikte böyle poz verdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin eski oyuncusu Ece Hakim, yeni yıla aşkı Ömer Can Erol ile girdi. Her ikisi de Harvard'da okuyan genç aşıklar, yılbaşı gecesi de birlikte böyle poz verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.