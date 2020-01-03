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  • 03.01.2020
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yeni yıla aşkı ile girdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin eski oyuncusu , yeni yıla aşkı ile girdi. Her ikisi de Harvard'da okuyan genç aşıklar, yılbaşı gecesi de birlikte böyle poz verdi.

Aşkla yılbaşı gecesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin eski oyuncusu , yeni yıla aşkı ile girdi. Her ikisi de Harvard'da okuyan genç aşıklar, yılbaşı gecesi de birlikte böyle poz verdi.

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