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  • 03.01.2020
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anne

Bir anne-bebek markasının yüzü olan 'nün yer aldığı reklam filmi, önceki gün görücüye çıktı. Çiçeği burnunda anne Bengü, reklamda başka bir bebekle oynadı.

Bengü anne

Bir anne-bebek markasının yüzü olan 'nün yer aldığı reklam filmi, önceki gün görücüye çıktı. Çiçeği burnunda anne Bengü, reklamda başka bir bebekle oynadı.

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