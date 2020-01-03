Bengü anne

Bir anne-bebek markasının yüzü olan Bengü'nün yer aldığı reklam filmi, önceki gün görücüye çıktı. Çiçeği burnunda anne Bengü, reklamda başka bir bebekle oynadı.
Bir anne-bebek markasının yüzü olan Bengü'nün yer aldığı reklam filmi, önceki gün görücüye çıktı. Çiçeği burnunda anne Bengü, reklamda başka bir bebekle oynadı.
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